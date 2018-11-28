Стартовала работа Государственного бюро расследований. Какие полномочия имеет новый следственный орган

Государственное бюро расследования начало свою работу 27 ноября. Более 300 следователей ведомства уже приняли присягу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Чем будет заниматься ГБР

Сто следователей будут работать в офисе, а остальные - в 7 территориальных управлениях, сообщил директор ГБР Роман Труба. По его словам, уже существующие производства Генпрокуратуры орган не будет забирать, а начнет собственные, добавил Труба.

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В мае 2016 года был объявлен конкурс на должности директора и заместителей директора Бюро, который длился полтора года. После этого в ведомство начали отбирать сотрудников.

Какие полномочия имеет новый следственный орган

В полномочия ГБР Украины входит расследование уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи, высшие служащие от министров до президента Украины.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского ФБР

Также Бюро расследует военные преступления и преступления, совершенные сотрудниками Национального бюро расследований и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры. Кроме центрального аппарата и региональных представительств, в него будут входить специальные силовые подразделения. В общем численность работников составит 1,5 тыс. человек. Закон Украины о Государственном бюро расследований приняли 12 ноября 2015 года.

Непризнание ответственными лицами

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, Бюро не сможет полностью принять на себя полномочия военной прокуратуры и внутренних правоохранительных органов армии. Также им будет трудно расследовать военные преступления на самом фронте и прилегающих к нему территориях, считает Грабский.

"Это трудно, когда к командиру приходят и из прокуратуры, и из полиции, и из военной службы правопорядка. Сейчас появляется еще один орган. Это может вызвать непризнание ответственными лицами военной службы. Значительный пласт таких преступлений совершается в зоне боевых действий", - сказал Грабский.

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Директор ГБР Роман Труба заявил, что из-за несовершенства законодательства о ГБР эта структура до сих пор не имеет оперативных работников. По его словам, в начале деятельности ГБР будет привлекать к оперативно-розыскной работе сотрудников других органов.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.