В Украине запустили проект по поддержке производителей 21 августа, 17:11 Новости компаний SPAR

Многие малые и средние производители имеют качественную продукцию, но порой им сложно попасть на полки крупных сетей супермаркетов. Поэтому международная компания SPAR в Украине хочет предоставить им площадку для продажи, развития и продвижения.

По словам руководителей проекта START SPAR, эту идею хотели реализовать еще в 2022 году, однако помешала полномасштабная война. Однако сейчас самое время объединяться и помогать друг другу. Один из слоганов сети SPAR «Лучше вместе», поэтому и развиваться в бизнесе лучше вместе с надежными партнерами и опытными и профессиональными менеджерами.

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«Одна из глобальных целей SPAR International — поддержка местных общин, где есть супермаркет. Мы в первую очередь франчайзинговая компания, однако всегда подчеркиваем, что часть продукции на полках должна быть от местных производителей. Скажем, овощи, фрукты, мясо и другие», — рассказывает генеральный директор SPAR Виктор Мольченко. По его словам, эти производители платят налоги именно в местный бюджет. Поэтому в регионе ремонтируют дороги, садики, оснащают школы, а сейчас еще и поддерживают нашу армию.

START SPAR — это проект по развитию и поддержке малых и средних украинских производителей. «У нас есть многолетний опыт в ритейле Украины, и мы хотим им поделиться. Поэтому разработали программу обучения на базе бизнес-академии практического менеджмента РМВА для участников нашего проекта», — рассказывает руководитель инициативы, директор департамента маркетинга Екатерина Футрук. Собственно, финалистам предложат и программу продвижения для их брендов, а также будут продавать товары в международной сети супермаркетов SPAR в Украине. В январе определят победителя. Его товары останутся на полках сети минимум на полгода.

Участие в конкурсе могут принимать владельцы малого и среднего бизнеса, которые стремятся к росту. Инновационные производители, которые понимают ценность своего продукта и амбициозные предприниматели, желающие выйти на новый уровень.

SPAR предлагает площадку для продажи и развития бренда. Бесплатное обучение от ведущих экспертов в области ритейла, которое организовывает наша бизнес-академия практического менеджмента РМВА. Экспертное сопровождение и консалтинг для бизнеса.

Преимущества участия:

Расширение аудитории и увеличение объемов продаж.

Изучение лучших практик от экспертов в области ритейла.

Повышение компетенций в ритейле и управлении бизнесом.

Возможность получить уникальное партнерство с сетью SPAR.

START SPAR — твой старт в большой бизнес!

Оставить заявку можно на сайте проекта: https://bit.ly/3QO1NJL