Расплата за предательство. В Харьковской области местного старосту ждут 10 лет тюрьмы
С началом вторжения РФ злоумышленник увидел для себя карьерные перспективы (Фото:Прокуратура)
Правоохранители уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами старосту одного из населенных пунктов Купянского района.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в прокуратуре Харьковской области.
После начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник решил построить себе «карьеру-коллаборанта».
Злоумышленник согласился занять фейковую должность «и.о. помощника начальника Кондрашевского территориального отдела ВГА», однако после бегства российских захватчиков все его планы пошли крахом.
Сейчас против предателя начато уголовное производство по ч. 5 ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность), статья которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.