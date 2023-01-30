Расплата за предательство. В Харьковской области местного старосту ждут 10 лет тюрьмы 30 января, 16:03 С началом вторжения РФ злоумышленник увидел для себя карьерные перспективы (Фото:Прокуратура)

Правоохранители уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами старосту одного из населенных пунктов Купянского района.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

После начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник решил построить себе «карьеру-коллаборанта».

Видео дня

Злоумышленник согласился занять фейковую должность «и.о. помощника начальника Кондрашевского территориального отдела ВГА», однако после бегства российских захватчиков все его планы пошли крахом.

Фото: Прокуратура

Сейчас против предателя начато уголовное производство по ч. 5 ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность), статья которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.