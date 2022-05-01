На Херсонщине оккупанты похитили старосту села — депутат облсовета

1 мая, 06:23
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Николай Куривчак похищен оккупантами (Фото:Игорь Йосипенко via Facebook)

Николай Куривчак похищен оккупантами (Фото:Игорь Йосипенко via Facebook)

Депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко рассказал о том, что российские оккупанты похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как отмечает УП, в Змиевку с утра 30 апреля заехала колонна захватчиков и начала обыски в частных усадьбах.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум».

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19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики «ХНР».

Российское издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле называло возможные даты «референдума» в Херсонской области — 14−15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для фальсификации «референдума»оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Глава государства подчеркивал, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

28 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании «ХНР».

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Похищение Война России против Украины

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