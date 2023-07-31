Украинский военный опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском
В Старомайорском горит российский танк (Фото:in this still image obtained from video social media. 35th Separate Marines Brigade)
Боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Дикий» опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском.
По его словам, информация, которую распространяют россияне, что они вместе с ВДВ и боевиками «ДНР» «отбили назад» Старомайорское — фейк и пропаганда.
Военный заявил, что российская армия уничтожается и будет уничтожаться в дальнейшем.
«Старомайорское разминируется полностью, потому что российские Вани очень много „подарков“ за собой оставили», — сказал он.
По его словам, максимум, что сейчас делают войска РФ — бьют артой по населенному пункту.
В четверг, 27 июля, Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.
Этот населенный пункт расположен возле Нескучного, Благодатного и Макаровки, которые недавно так же были деоккупированы.
Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.
По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.
Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.