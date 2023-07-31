Украинский военный опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском 31 июля, 07:29 В Старомайорском горит российский танк (Фото:in this still image obtained from video social media. 35th Separate Marines Brigade)

Боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Дикий» опроверг заявления российской пропаганды о Старомайорском.

По его словам, информация, которую распространяют россияне, что они вместе с ВДВ и боевиками «ДНР» «отбили назад» Старомайорское — фейк и пропаганда.

Военный заявил, что российская армия уничтожается и будет уничтожаться в дальнейшем.

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«Старомайорское разминируется полностью, потому что российские Вани очень много „подарков“ за собой оставили», — сказал он.

По его словам, максимум, что сейчас делают войска РФ — бьют артой по населенному пункту.

В четверг, 27 июля, Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

Этот населенный пункт расположен возле Нескучного, Благодатного и Макаровки, которые недавно так же были деоккупированы.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.