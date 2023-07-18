«Преимущество на нашей стороне». Продолжаются тяжелые бои за Старомайорское — спикер 18 июля, 11:12 Сейчас продолжаются тяжелые бои за Старомайорское (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS/File Photo)

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, продолжаются тяжелые бои за село Старомайорское Запорожской области.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во вторник, 18 июля.

«В зоне усиленного внимания — тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне», — сказал он во время брифинга в Military Media Center.

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По его словам, на мелитопольском и бердянском направлениях ВСУ:

закрепляются на достигнутых рубежах,

проводят аэроразведку местности,

осуществляют разминирование,

ведут контрбатарейную борьбу.

Шершень рассказал, что враг пытается перебросить резервы на те участки фронта, где ВСУ ведут наступательные действия и продвигаются вперед.

«Это продвижение, можно сказать, пошаговое. Пусть это и небольшие расстояния, но они достаточно ощутимы для врага», — сказал Шершень.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на Юге — почти 180 кв.км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы", но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его "злят" слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.