В Староконстянинове Хмельницкой области , который страна-агрессор Россия регулярно атакует всеми возможными средствами поражения, от шахедов до Кинжалов, размещается военная авиационная часть, здесь есть укрытие для стоянки и взлетно-посадочная полоса.

Об этом после очередного удара РФ по Староконстантинову пишет ВВС Украина.

Как отмечается, дислоцированная в Староконстантинове авиабригада с начала войны РФ против Украины активно вовлечена в боевые действия. Среди них, в частности, операции по деоккупации острова Змеиный и поддержки окруженных украинских защитников на Азовстали.

Кроме того, с весны 2023 года старые бомбардировщики Су-24М были оборудованы англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP).

Ими украинская авиация поражала арсеналы и штабы российских оккупантов в тылу, а также мосты на Крымском перешейке, напоминают в ВВС Украина.

В ночь на 5 июля Силы обороны обезвредили в Хмельницкой области 42 шахеда. В целом в ночь на субботу россияне атаковали Украину 322 дронами, ПВО обезвредила 292 из них. Основной целью российского ночного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

Днем в субботу российские захватчики выпустили по Украине две ракеты типа Кинжал. Взрывы прогремели в Староконстантинове.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате российской атаки, которая произошла с 17:35 по 18:14, пострадавших и разрушений нет.