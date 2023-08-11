Авиабаза Староконстантинов. Почему Россия так хочет уничтожить ее 11 августа, 16:07 Тренировочные полеты на аэродроме Староконстантинов, май 2021 года (Фото:7-я бригада тактической авиации)

Россия упорно пытается уничтожить авиабазу в Староконстантинове на западе Украины. С начала полномасштабной войны этот объект РФ атаковала десятками дронов, крылатых и даже гиперзвуковых ракет. В чем причина такого «внимания» врага к одному из многих аэродромов Украины, узнавал Олег Черныш, BBC Україна.



Найпотужніша атака на аеродром у Хмельницькій області сталася напередодні Дня Повітряних сил України — ввечері 5 серпня і вранці наступного дня. РФ завдала три хвилі ударів, застосувавши безпілотники, ракети Калібр і Кинджал. Більшість з них збили, запевняє влада.

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, вибито вікна в одному з комунальних закладів, в автовокзалі та в комерційному приміщенні. Поранення отримав один цивільний, під час ліквідації наслідків загинув також один рятувальник.

Крім того, влада і Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді.

Слід зауважити, що авіабаза — фактично в межах міста, за пару кілометрів від центру на протилежному, східному, березі річки Случ.

Фото: ДСНС

Пожежа на елеваторі поблизу авіабази в Старокостянтинові / Фото: ДСНС

Російські воєнні телеграм-канали, наприклад Военный осведомитель (624 тисячі підписників), зіставивши знімки наслідків атаки та фото на місцевості, заявили, що удар дійсно прийшовся по території елеватора, який розташований за 1,2 км від авіабази. Однак російські аналітики вважають, що складські площі елеватора використовувалися для зберігання військового майна, а не сільгоспродукції.

ВВС Україна в умовах війни не може оперативно підтвердити або спростувати цю інформацію.

Також на підставі аналізу супутникових знімків Военный осведомитель твердить про як мінімум два влучання на території авіабази — начебто в ангар і місце стоянки неробочого Су-24.

До критичних наслідків для авіабази і українських літаків ця атака не призвела. Її результат ТГ-канал назвав «таким, що є неспівмірним з витраченими зусиллями».

Міноборони РФ, звітуючи про наслідки удару, заявило, що «мета удару досягнута, усі призначені об'єкти уражені».

«Не дає спокою ворогу аеродром Старокостянтинова. Навіть не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ви ж бачите, яка гарна „бавовна“ відбувається на окупованих територіях. Тому цей аеродром був під прицілом», — прокоментував події речник українських ПС Юрій Ігнат.

Авіабаза ПС ЗСУ в Старокостянтинові на супутникових знімках Google Maps. Видно бомбардувальники біля окремих бетонних ангарів / Фото: Google Maps

Супутниковий знімок авіабази в Старокостянтинові, де начебто видно наслідки ракетної атаки РФ 5-6 серпня / Фото: Военный осведомитель / Telegram

Неефективна тактика?

Сама ідея росіян атакувати аеродроми, щоб знищити бойову авіацію, доволі сумнівна, кажуть експерти.

Дослідник авіації, історик і військовий аналітик Михайло Жирохов зазначає, що з початку війни українські літаки, зокрема тактичні бомбардувальники Су-24, після початку тривоги відразу залишають авіабази і злітають у повітря.

«Для Росії основна ціль — це саме літаки. Але влучити в них вони не можуть. Росіяни б’ють по порожньому аеродрому, і якщо приземлитися на нього неможливо, то літаки сідають на іншому», — пояснює він ВВС Україна.

Про неефективність дій РФ заявляють і в Повітряних силах України. Речник Юрій Ігнат каже про «мобільність» українських льотчиків і велику кількість запасних аеродромів.

«Авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію», — заявив він в ефірі телемарафону.

Щоправда, зазначає Михайло Жирохов, далеко не всі українські аеродроми підходять для бомбардувальників Су-24.

Вони також не можуть сідати на автомобільні траси, як деякі інші військові літаки.

«Їм потрібна більша злітно-посадкова смуга, ніж, наприклад, МіГ-29 чи Су-27, які можуть базуватися навіть на відрізках автодоріг. Су-24 більш важка машина, їм потрібні спеціалізовані умови».

Наполегливість РФ в атаках саме на авіабазу в Старокостянтинові «нелогічна і незрозуміла», каже аналітик. Вразити українські бомбардувальники чи знищити запаси іноземних крилатих ракет такими ударами майже неможливо.

Чому саме цей аеродром?

Бомбардувальник Су-24М бригади тактичної авіації імені Петра Франка, травень 2021 року. Зараз їх переобладнали під носії західних ракет / Фото: 7-ма бригада тактичної авіації

В Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина. За часів Радянського Союзу тут були 63-тя бомбардувальна дивізія, а потім 7-й бомбардувальний полк.

Після здобуття Україною незалежності саме з ним пов’язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Звідси 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли і не повернулися.

Їхні екіпажі вирішили самовільно полетіти в Росію і фактично викрали ці машини. За наказом заступника командира дивізії, який перебував за штурвалом одного з літаків, група обірвала радіозв'язок із землею і на мінімальній висоті, щоб не засікли радари, взяла курс на РФ. Там їх вже зустрічало російське військове керівництво.

Тим часом начальник штабу авіаполку викрав бойовий прапор української військової частини і теж втік в Росію.

Схожу операцію спробував провернути в 2014 році заступник командира розвідувальної ескадрильї майор Юрій Кирєєв. На літаку Су-24МР він спробував втікти в Росію, але не зміг довести свій задум до кінця — завадив штурман. В 2017 році суд засудив майора до 12 років в’язниці за держзраду.

З 2008 року військова частина в Старокостянтинові має назву 7-ма бригада тактичної авіації імені Петра Франка. Назва — на честь сина Івана Франка, який сам був пілотом і розвивав військову авіацію.

Зараз авіабаза в Старокостянтинові — одна з найбільш обладнаних у країні. Тут є спеціально укріплені укриття для стоянки і відповідна злітно-посадкова смуга.

Представлена в травні 2020 року Візія Повітряних сил до 2035 року декларувала, що саме аеродроми в Старокостянтинові, а також в Озерному (Житомирська область) мали бути переобладнані, щоб стати зразковими, зокрема, й для приймання іноземної авіаційної техніки.

Володимир Зеленський залишає напис на крилатій ракеті SCALP, встановленій на Су-24, під час відзначення Дня Повітряних сил 6 серпня 2023 року / Фото: Офіс президента України

Що стосується дислокованої в Старокостянтинові авіабригади, то вона з початку війни активно була залучена до бойових дій, зокрема до операцій з деокупації острова Зміїний і підтримання оточених бійців ЗСУ на Азовсталі.

«Це (удар по Старокостянтинову — ред.) означає лише одне: наше завдання ми виконуємо успішно, а крайні кілька місяців — надзвичайно успішно», — заявляє командир авіабригади Євген Булацик.

«На даному етапі ми на піку своєї бойової готовності», — каже він.

Найбільш болючих ударів росіянам його літаки почали завдавати саме зараз. З кінця весни старі радянські бомбардувальники Су-24М, які є на озброєнні бригади, вдалося обладнати новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP).

Саме ними авіація вражає арсенали і штаби російських військ в тилу, а також мости на Кримському перешийку. Нівелювати загрозу від цих ракет — одне з основних завдань для Кремля.

Але скільки таких бомбардувальників є в України? Насправді їх небагато, каже ВВС Україна джерело, знайоме з цим питанням.

З початку російського вторгнення ЗСУ втратили значну кількість Су-24М, їх залишилось до шести одиниць. Однак Україна знайшла вихід з цієї ситуації, каже співрозмовник.

За його даними, під носії крилатих ракет переобладнали літаки-розвідники Су-24МР, яких в українській авіацій було близько десяти. Через застарілі характеристики їх мало використовували під час бойових дій.

Однак виявилось, що розвідувальні літаки можливо модифікувати в ударні. На них встановили спеціальне обладнання і перетворили в носіїв крилатих ракет.

Так Повітряні сили змогли отримати цілу бомбардувальну ескадрилью (зазвичай налічує 12−14 літаків) Су-24М і Су-24МР для застосування крилатих ракет.

Поки Київ не отримає західні винищувачі, вона залишатиметься головною повітряною загрозою для російських окупаційних військ.