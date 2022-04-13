«Избиения, шантаж и аресты». Что происходит в оккупированном Старобельске — рассказ жительницы города 13 апреля, 08:46 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Старобельске, 25 февраля 2022 года (Фото:facebook.com/StarobilskDSNS)

Город Старобельск в Луганской области больше месяца остается в оккупации — его заняли российские военные и открыто заявляют о том, что «присоединили» населенный пункт к так называемой «ЛНР». Местных жителей запугивают, их дома обыскивают а госучреждения обворовывают.

Со 2 марта 2022 года город Старобельск находится под контролем российской армии. Пропагандистские онлайн-ресурсы сообщают, что «освободили» город от «украинских военных и националистов» — теперь он контролируется представителями самопровозглашенной «Луганской народной республики».



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Сепаратисты переделывают всю инфраструктуру под обслуживание так называемой «ЛНР», о чем сообщают на собственных пропагандистских онлайн-ресурсах. К примеру, на месте украинского государственного банка Ощадбанк в Старобельске открыли так называемый «Госбанк «ЛНР», вместо Укрпочты появилась «Почта «ЛНР», вместо украинских мобильных операторов планируют перевести всю территорию самопровозглашенной «республики» на местный оператор «Лугаком». Кроме того, в середине марта из Старобельска запустили поезд в другой оккупированный город — Луганск.

Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с уроженкой Старобельска, которая согласилась рассказать о жизни в городе на условиях анонимности. На данный момент сама она уже выехала из города, однако поддерживает связь с родственниками, которые остаются в оккупированном городе. Из соображений безопасности девушка не называет своего имени. Ниже — ее рассказ от первого лица.

Последствия обстрелов в Старобельске, 25 февраля 2022 года. Через несколько дней город оккупируют российские военные. / Фото: facebook.com/StarobilskDSNS

Оккупация

Старобельск, как и другие населенные пункты по соседству, в полной мере ощутили приход российских военных еще в первый день, 24 февраля. 26−27 февраля в городе происходили жестокие бои, из-за чего многие люди спрятались в бомбоубежища. Выйти из них не могли на протяжении нескольких дней — из-за сильных обстрелов. Поэтому разговоров о том, чтобы покинуть город, в принципе не было — тогда это было просто невозможно.

Позже, когда люди начали выходить из бомбоубежищ, оказалось, что город уже заняла российская армия. И если раньше, в 2014—2015 годах, когда началась война на Донбассе, россия всячески отрицала присутствие там своих военных, то сейчас они не скрывают своего присутствия. Это именно российские военные, с шевронами, с опознавательными знаками. И теперь они считают, что «присоединили» Старобельск к так называемой «Луганской народной республике».

По всему городу развесили российские флаги. От местного населения требуют, чтобы все украинские документы меняли на документы «ЛНР». А еще — чтобы налоги теперь платили тоже в это самое «ЛНР». Но правда заключается в том, что люди не хотят быть частью «ЛНР». Очень многие отказываются работать на новую «власть», выходят на пенсию, чтобы этого не делать.

На данный момент в городе работает так называемая «карательная полиция», которую местные называют «полицаями», которая задерживает и допрашивает людей.

Пенсии местным жителям выплачивают в рублях — на человека это порядка 7500 рублей. Пока что в городе все еще ходит украинская гривна, но, как я понимаю, в скором времени от нее планируют отказаться и полностью перевести все на рубли. На месте бывшего Ощадбанка поставили российский банк так называемой «ЛНР». В Старобельске также глушат украинскую мобильную связь.

В местных магазинах ощутимо выросли цены на продукты и другие товары, но пока что в магазинах, вроде как, все есть. Откуда будут возить продукты позже, когда эти запасы закончатся, я не знаю — явно не с подконтрольных Украине территорий.

На территорию, подконтрольную украинским властям, жителей оккупированного Старобельска не выпускают — «заворачивают» на блокпостах. Зато можно выехать, например, в Луганск, или же — на территорию россии. Знаю также, что ранее в Старобельск привозили людей из других городов неподалеку — Лисичанск и Рубежное. Везли в фурах, но я не знаю, они туда приехали добровольно или принудительно.

Обыски

Российские военные проводят обыски в домах у людей, в различных госструктурах. Эти обыски проходят в разных видах: иногда могут просто вломиться в чей-то дом, я знаю случаи, когда так вламывались к пожилым людям. Положили их на пол, лицом вниз, и, на самом деле, в этот момент просто обворовывали жилье под видом неких «обысков». Могут также приходить под предлогом, что в семье кто-то имеет отношение к ВСУ. Знаю случай, когда зашли к женщине, обворовали ее дом под предлогом таких обысков, а потом заметили, что у нее еще была цепочка — ее также отобрали. То есть, забирают все, что видят. Взамен этой женщине дали какой-то простроченный сухпаек за 2015 год — непонятно, зачем.

Одна семья сидела у себя в квартире — в подъезде в это время как раз не было света по всему дому. Как вдруг эти люди услышали шорох у входной двери — кто-то пытался открыть квартиру отмычкой. Оказалось, что это были мародеры, которые думали, что раз в квартире темно, значит, там никого нет, и хотели обворовать ее. Но когда увидели, что внутри находятся жильцы, ушли.

Жители Старобельска обсуждают, как изменилась жизнь в городе после прихода русской армии, апрель, 2022 года / Фото: STB Park - Старобільський Парк культури та відпочинку via facebook

К одному мужчине пришли якобы «обыскивать» склад, на котором он работает — он занимался продажей автозапчастей. Основанием для «обыска» стало то, что склад работает по украинским документам, а необходимо переоформить все по документам так называемого ЛНР. Склад опечатали, а когда мужчина пришел посмотреть, что там, заметил пропажу некоторых запчастей.

Поликлиника в Старобельске теперь работает «в ручном режиме». Дело в том, что все здания, которые находятся под управлением российской армии, были обворованы: технику, которую находят в разных учреждениях, отправляют прямиком в россию. Поэтому из поликлиники забрали все компьютеры, и сотрудники поликлиники вынуждены вести всю документацию по старинке, вручную, потому что техники — нет.

Настроения

Местное население в Старобельске не хотело и не хочет «присоединяться» к россии или к так называемому «ЛНР». Все очень сильно возмущены, но протестовать публично не могут из-за того, что это — небезопасно.

Было, что местные жители организовали проукраинский митинг. Он состоялся, но после этого их арестовывали — участники этого митинга отсутствовали по три дня, потом возвращались, все избитые. Также угрожали, что те, кого заметят на таких демонстрациях, не смогут найти работу в так называемой «ЛНР».

Жители Старобельска вышли на митинг за Украину, начало марта, 2022 год

Многие выходят на улицу без мобильных телефонов, потому что вооруженные люди, российские военные могут в любой момент подойти к тебе и потребовать телефон. Они проверяют, есть ли на аватарке украинская символика, флаг, что-то такое, проверяют социальные сети, могут читать приватные переписки. Если найдут что-то, по их мнению, «не то», будут проблемы: в лучшем случае, телефон отберут, в худшем — могут избить или куда-то забрать на несколько дней.

Это неправда, если где-то напишут, что местное население встречало российских военных «с цветами». Людям очень страшно, их запугивают. Так, к примеру, был момент, когда шли разговоры об эвакуации и кто-то даже пытался выехать, но эти колонны расстреливали — мирных жителей просто убивали. Поэтому остальные решили даже не пытаться покинуть город.

В городе — много разрушенных зданий, жилых домов, многоэтажек. Русские же заставляют людей на камеры рассказывать, якобы россия пожертвовала на восстановление разбомбленных домов 10 тыс долларов — давят на людей морально, вынуждая говорить так. На самом же деле этих денег нет.

Все, что происходит там, это — принуждение, под дулом пистолета, через избиения, шантаж и угрозы. И про это почти никто не пишет, не снимает сюжеты — СМИ практически не уделяют внимания ситуации в таких городах, как Старобельск, хотя там происходят страшные вещи. Люди там — как в тюрьме. Это заключенные, над которыми открыто издеваются. У них нет никаких рычагов давления на оккупантов.

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