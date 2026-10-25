Помогла огласка. Зеленский рассказал, как удалось возобновить работу Starlink и предупреждений о баллистике

Снятие ограничений скорости связи Starlink для Украины стало одним из результатов переговоров, состоявшихся в Осло 20 октября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур, вышедшем в воскресенье, 25 октября.

Алла Мазур отметила, что встреча в Осло проходила «в разгар кризиса в отношениях с Вашингтоном». Зеленский сказал, что переговоры в норвежской столице были «продуктивными и содержательными».

Реклама

«У нас есть результат — сегодня в 05:20 впервые за время такого эмоционального диалога с американцами у нас вернулся к работе Starlink», — отметил Зеленский (речь шла об утре 24 октября). И уточнил, что по состоянию на указанное время связь Starlink начала работать со скоростью 420 км/ч.

Также он сообщил, что начала работать разведка по предупреждению баллистических ударов по Украине. «У нас разведка относительно баллистических ударов России по Украине […] Сегодня она работает на 100%», — подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналистки, было ли это результатом переговоров в Осло, президент Украины ответил: «Скажем так, у нас правильный результат. Мы пришли к тому, что получили назад то, что нам нужно […] это одна из частей наших переговоров в Осло».

По словам Зеленского, Украина столкнулась с тремя серьезными вызовами — ограничением ПВО, ограничением работы Starlink и ограничением обмена разведданными с США.

Он подчеркнул, что на данный момент из трех вызовов остался один, а именно тот, который касался ПВО.

Алла Мазур спросила Владимира Зеленского, помогла ли в возобновлении работы Starlink широкая публичная огласка вокруг этого вопроса. Зеленский ответил, что «именно он и помог».

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости Starlink в Украине. Связь военного пакета Starshield обрывалась при скоростях более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахидами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

Реклама:

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к системе связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до ограничений.