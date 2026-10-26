Доля сбитых реактивных шахедов осталась высокой, хотя и несколько снизилась (Фото: REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo)

Украина продемонстрировала несколько более низкий, но все же высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников в период действия ограничений скорости в рамках «военного пакета» спутниковых терминалов Starlink в середине октября. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 октября.

Как отмечают аналитики, уровень перехвата украинскими силами реактивных беспилотников снизился с 77% до примерно 74% в период с 14 по 24 октября, когда в работе Starshield наблюдались перебои.

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Инфографика: ISW

Силы обороны используют многоуровневую систему противовоздушной обороны для перехвата российских реактивных дронов и добиваются наибольших успехов благодаря дронам-перехватчикам. Для работы на высоких скоростях им в значительной степени необходим Starshield, отмечают эксперты.

Украинские военные также применяют другие методы: в частности, используют истребители F-16 для отражения атак реактивных беспилотников с помощью дорогостоящих и дефицитных ракет класса «воздух-воздух» либо задействуют бортовые пушки F-16, что требует высокого уровня мастерства и повышает риск для самолета и пилота.

Зависимость от самолетов F-16 при отражении атак реактивных беспилотников повышает нагрузку на систему технического обслуживания украинской авиации (которая и без того сталкивается с проблемами в этой сфере) и отвлекает эти самолеты от выполнения других задач, отмечается в отчете. Украина также установила в Киеве и области турели для борьбы с дронами, однако масштабное развертывание таких стационарных систем по всей стране требует времени и ресурсов, а само по себе является недостаточным.

«Дополнение украинской системы ПВО дронами-перехватчиками — это лучший шанс создать надежный защитный щит, способный обеспечить высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников в долгосрочной перспективе», — говорится в отчете.

В ночь на 26 октября Россия атаковала Украину 140 ударными БПЛА типа Shahed (70 из них были реактивными). Силы обороны сбили или подавили 112 российских дронов типа Shahed. 56 из них были реактивными, что составляет 80%.

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

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14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств потери Украиной доступа к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений.