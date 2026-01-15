Россияне впервые использовали дрон БМ-35 со Starlink, сообщил военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в четверг, 15 января.

До этого времени Starlink находили только на БпЛА Молния.

«Когда полетят шахеды на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас. БпЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ», — считает Флеш.

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Фото: t.me/serhii_flash

Фото: t.me/serhii_flash

Портал Милитарный сообщал, что БМ-35 оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, расположенным в носовой части фюзеляжа.

Это позволяет дрону находиться в воздухе дольше и на большем расстоянии, чем дроны, работающие на аккумуляторах, а также обеспечивает более четкое изображение для камеры.

БпЛА также имеет аналоговую систему передачи видеосигнала, работающую в частотном диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру, что делает его более точным и эффективным во время обстрелов.

14 января Институт изучения войны констатировал, что Россия продолжает наращивать производство недорогих ударных беспилотников и применять инновации в их использовании, что создает благоприятные для оккупационной армии эффекты на поле боя.

Еще в декабре Флеш рассказал в эфире Radio NV, что ожидает со стороны России в следующем году в контексте модернизации шахедов и какие «страшные» технологии могут появиться.