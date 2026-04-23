Россия продолжает пользоваться интернетом на фронте благодаря Starlink, несмотря на блокировку терминалов. Они попадают к врагу несколькими путями.

Об этом сообщает Верстка.

Журналисты выяснили, что в Telegram-каналах активно распространяются объявления от продавцов терминалов. Украинцы сначала регистрируют устройства на себя, после чего по почте отправляют их другим людям для дальнейшей переправки в Россию через третьи страны.

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При этом в некоторых случаях такие терминалы могут блокировать. Журналисты со ссылкой на российского военного отмечает, что только единицы из купленных «белых» терминалов работали.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал, что терминалы попадают к оккупантам и через захваченные украинские дроны. В частности, недавно ВСУ обнаружили Starlink в российском дроне, который россияне сняли с украинского беспилотника.

«К нашим военным прилетел дрон со Starlink. В отличие от других БПЛА, было понятно, что он рабочий. Проверка показала, что этот Starlink ранее был установлен на нашем дроне», — отметил он.

Советник министра подчеркнул, что в таких случаях украинским защитникам следует подавать заявку на деактивацию терминала Starlink, если вернуть его уже невозможно.

29 января глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что ведомство и американская компания SpaceX вместе работают над решением проблемы использования Starlink на беспилотниках российских оккупантов.

30 января генеральный директор SpaceX Илон Маск ответил, что «рад помочь» министру обороны Украины Федорову с проблемой российских дронов, управляемых через терминалы Starlink.

1 февраля Маск заявил, что меры, которые приняла его компания для прекращения использования Starlink на российских дронах, «дали результат».

2 февраля Федоров заявил о запуске верификации терминалов Starlink в Украине. Он сообщил, что на территории страны будут работать исключительно проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные будут отключены для борьбы с использованием Starlink российскими войсками.

5 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что россиянам выключили Starlink, из-за чего оккупанты остановили штурмы на многих участках фронта, сообщалось, что «у противника катастрофа» и масштабная паника.

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27 февраля Михаил Федоров рассказал, что благодаря отключению российских терминалов Starlink активность РФ значительно снизилась, а количество их стримов сократилось в 11 раз.