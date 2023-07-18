Зачем враг глушит Starlink. Специалист — о попытках россиян влиять на работу украинских ударных дронов 18 июля, 18:38 Чтобы помешать работе украинских ударных морских дронов, россияне пытаются экспериментально глушить Starlink, утверждает военный эксперт Михаил Жирохов (Фото:DR)

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о влиянии российских средств радиоэлектронной борьбы на работу украинских ударных морских дронов.

Те ударные морские дроны, которые использует Украина в войне против России, имеют связь через систему спутникового интернета Starlink, утверждает Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации. «А глушить спутниковый интернет россияне еще не научились. Хотя и пытаются это делать», — считает специалист.

Видео дня

По его словам, еще с советских времен существовали проекты, ориентированные на глушение спутников связи на околоземной орбите. «А учитывая то, что спутники Starlink размещены на относительно невысоких орбитах, то россияне экспериментально пытаются глушить сигналы этих космических аппаратов», — рассказал в интервью NV Жирохов.

Но поскольку комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеют высокое электропотребление, то для того, чтобы системе РЭБ заглушить сигнал на дальность в 10, 20 или 50 км, необходимо очень много энергии. А такие условия возможно выполнить только для стационарных систем и никак не для мобильных, которые агрессор использует на фронте.

«А стационарные системы РЭБ размещены преимущественно на территории РФ, например, в Москве или в Санкт-Петербурге. Там, где есть возможность стабильного и высокого энергоснабжения средств РЭБ», — говорит эксперт.

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Оккупационный «глава» аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. Тогда росСМИ сообщили о взрывах. Впоследствии в Минтранспорта РФ заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение по меньшей мере одного пролета.

Российские ресурсы сообщили, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ также не исключают, что взрывы могли быть российской провокацией.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки», и пообещали все детали по организации «бавовни» обязательно раскрыть после победы Украины.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о средствах радиоэлектронной борьбы России и Украины читайте здесь.