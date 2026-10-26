В Воздушных силах объяснили, зачем украинской ПВО нужен Starlink

Ограничение скорости Starlink может затруднить или сделать невозможным использование спутниковой связи на украинских реактивных дронах-перехватчиках, применяемых для защиты неба от воздушных угроз.

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в подкасте РБК-Украина ЦЕ БАЗА.

По его словам, Starlink используют, в частности, вертолеты — для более точного выхода на цель и стабильного обмена информацией с офицерами боевого управления на земле.

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«Вертолет летит со скоростью примерно 300−350 километров в час. Если будет введено ограничение скорости, о котором говорили, это может стать проблемой. Тактическая авиация тоже может использовать или уже использует Starlink — не хочу раскрывать все детали — для надежной связи, спутникового интернета и так далее», — пояснил Игнат.

Еще одно направление применения системы — реактивные дроны-перехватчики. По словам Игната, ограничение скорости может значительно усложнить или даже сделать невозможной их работу, поскольку для управления такими беспилотниками необходим высокоскоростной интернет.

Он подчеркнул, что Starshield и подобные системы спутниковой связи необходимы Украине прежде всего для защиты воздушного пространства от вражеских угроз.

В отчете от 25 октября Институт изучения войны отметил, что Украина продемонстрировала несколько более низкий, но все же высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников в период действия ограничений скорости в рамках «военного пакета» спутниковых терминалов Starlink в середине октября.

Как отмечают аналитики, уровень перехвата украинскими силами реактивных беспилотников снизился с 77% до примерно 74% в период с 14 по 24 октября, когда в работе Starshield наблюдались перебои.

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

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23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств потери Украиной доступа к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений.