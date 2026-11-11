Командир 7-го корпуса ДШВ объяснил, обвалится ли фронт, если США полностью отключат Украине Starlink

Хотя Starlink является действительно важным элементом работы украинских командных пунктов и средств поражения, используемых Силами обороны, даже полная блокировка этой связи не приведет к обвалу фронта, убежден командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, Герой Украины Евгений Ласийчук .

Такое мнение он высказал в интервью УП, отвечая на вопрос о том, посыпется ли фронт, «если США полностью отключат Украине Starlink».

«Не посыпется. Эффективность глубинных поражений снизится, это да. Работа усложнится, потому что на „старлинках“ и пункты управления, и средства, которые непосредственно наносят удары. Но всеми остальными средствами, которые у нас здесь есть, мы будем сдерживать противника и дальше», — отметил Ласийчук.

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Он также рассказал о том, как действуют украинские беспилотные силы на Гуляйпольском направлении (Запорожская область), где в настоящее время держит оборону 7-й корпус ДШВ.

«За день до вашего приезда было уничтожено 18 машин на подъезде к Гуляйполю. Мы работаем над тем, чтобы максимально повысить здесь эффективность поражения. Также здесь активно работает подразделение Сил беспилотных систем, которое входит в нашу единую систему разведки и поражения», — привел Ласийчук пример журналистке УП.

По его словам, как руководитель корпуса он сейчас пытается «сделать всё, чтобы противник либо отказался от Гуляйполя и перестал направлять туда логистику, либо выбрал себе другой участок для продвижения».

Ласийчук пояснил, что россияне сосредоточили в Гуляйполе артиллерию, пехоту и превратили его в «своего рода хаб для своих дронщиков, для Рубикона». «У них там очень много точек взлёта», — подчеркнул командир корпуса.

Он также пояснил, что на его участке украинские защитники пытаются перекрыть ключевые логистические пути россиян.

«Их главная транспортная артерия проходит от Мариуполя и, не доходя до Бердянска, поворачивает на север, где расходится на более мелкие логистические маршруты. В начале пути груз везут на пятитонном грузовике, затем перегружают в грузовик поменьше, ещё меньше, потом на мотоциклетную колонну и т. д. Вот мы их выбиваем на всех этих этапах. Наиболее эффективно, конечно, на линии боевого столкновения, потому что это ближе всего», — пояснил Евгений Ласийчук.

Он добавил, что к подчинённым ему силам присоединился «наш корпусной батальон беспилотных систем — 237-й». «Он работает как на тактической глубине — помогает там, где противник пытается продвигаться, — так и на оперативной — 100−120 километров. Это как раз тот самый эффективный инструмент командира корпуса. Особенность этого батальона также в том, что он применяет тяжелые дроны FirePoint. Мы их обучили, у них есть сертификаты, почти каждую неделю подразделение выполняет задачи и для корпуса, и для группировки Юг в целом», — подчеркнул Ласийчук.