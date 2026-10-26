Беспилотник StarGate за неделю эвакуировал по воздуху двух тяжелораненых бойцов, к которым не могла добраться техника

Двух тяжелораненых военнослужащих вывезли из «серой зоны» у границы с Россией с помощью беспилотной системы воздушной эвакуации StarGate. Обе эвакуации в течение недели провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2, сообщили в полку.

Одной из самых сложных оказалась миссия, в ходе которой дрон пролетел почти 30 км до позиции, а затем столько же обратно — уже с раненым на борту. Всё это время россияне глушили GPS в районе операции. Беспилотник удерживал курс без спутниковой навигации благодаря бортовой системе на базе искусственного интеллекта и мастерству пилотов.

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Других вариантов спасти военных не было. К позициям, расположенным примерно в пяти километрах от границы, не могла добраться наземная техника: мешали рельеф, реки и вражеские FPV-дроны. У раненых — 25-летнего бойца с позывным Изюм и 24-летнего с позывным Колобок — были тяжелые травмы конечностей.

Каждая из миссий требовала слаженной работы нескольких подразделений. Пока дрон летел к раненым, вражеские позиции подавляли тяжелыми ударными беспилотниками Vampire. Эвакуацию готовили совместно с командой SkyFall, производящей StarGate.

Теперь полк хочет сделать такие рейсы регулярными. Командир Александр Настенко с позывным «Флинт» рассказал, что подразделение будет обучать экипажи с учетом полученного опыта.

«В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации», — сказал он.

Украинская оборонная компания SkyFall создала StarGate по запросу военных для случаев, когда наземный транспорт не может добраться до раненого или это слишком рискованно. Беспилотник поднимает до 150 кг и летит со скоростью до 105 км/ч, а раненого перевозят на сертифицированных медицинских носилках. По словам разработчиков, это первая в Украине специализированная беспилотная платформа для эвакуации с поля боя.

Как писало NV Техно, наземный роботизированный комплекс Sirko недавно вывез с передовой раненого бойца, которого до этого сослуживцы пытались эвакуировать своими силами на тележке.