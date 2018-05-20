Стараюсь не беситься. Известные украинцы рассказали, как коротают время в киевских пробках

В то время как Киев переживает беспрецедентные пробки из‑за обустройства фан-зоны к финалу Лиги чемпионов, а также масштабного ремонта дорог, журнал Новое Время спросил известных столичных автомобилистов, что они делают в заторах.

Игорь Гут, руководитель шведского проекта Develop Your Business, член Несторовской группы

Надеваю наушники и делаю второстепенные, вынужденные звонки. В общем, все, которые ассоциируются с потерей времени. А еще разглядываю город. В деталях. Ведь за рулем он всегда пролетает мимо.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

Я стараюсь в пробки не попадать. Если онлайн-карты говорят, что город стоит, еду на метро или отменяю дела. Если уж встрял, то есть один лайфхак – аудиокниги. У каждого найдется любимая книга, которая скрасит время. Я сейчас по старенькому Стивену Кингу прохожусь. У него в любом случае страшнее, чем у нас.

Андрей Бондар, писатель, переводчик

Я по Киеву [на автомобиле] не езжу. Предпочитаю ездить только за городом. А в Киеве передвигаюсь только на метро. В центр на автомобиле никогда не прусь – там нечего делать на машине. Вообще, нужно и пешком иногда ходить.

Пробки – это идеальный вариант, чтобы работать. Я ставлю [электромобиль] Tesla на автопилот и работаю в iPhone: пишу задачи, контролирую, общаюсь в мессенджере

Дмитрий Борисов, собственник и бренд-шеф сети ресторанов (Канапа, Остання барикада, RONIN)

Пробки – это идеальный вариант, чтобы работать. Я ставлю [электромобиль] Tesla на автопилот и работаю в iPhone: пишу задачи, контролирую [их выполнение], общаюсь в мессенджере. Так что Киев – идеальный город.

Влад Троицкий, театральный режиссер, основатель фестиваля Гогольfest

Я думаю о жизни, наблюдаю. Иногда, кстати, слушаю Радио НВ. Но это где‑то процентов 30. А в основном – просто размышляю. И для меня это не убитое время, а время спокойных размышлений.

Но вот когда перекрыли Крещатик [под фан-зону к финалу Лиги чемпионов], то "влип" на часик. Я совершенно об этом забыл, хотя и читал эту "прекрасную" новость. И, конечно, для меня это был не самый фэншуй.

Я вообще не очень понимаю этого культа вокруг футбола. Ну сделайте в конце концов фан-зону на стадионе Динамо. Там поместятся те же 20 тыс. человек. Пусть гуляют по парку, смотрят свой телек и радуются футболу. Но зачем перекрывать проезд [по Крещатику]? Ведь не только же любители футбола есть в прекрасном городе Киеве.

Ну а то что ремонтируют дороги, так слава богу.

Игорь Абрамович, арт-дилер

Когда я за рулем, у меня всегда в ухе bluetooth-гарнитура, и я могу вести телефонные переговоры. Вот сейчас готовлюсь к новой выставке и готовлю к печати две книги. Поэтому у меня настоящий дурдом, и можно сказать, что для меня эти пробки, с одной стороны, даже хорошо, потому что в них можно решить несколько дел. Например, пока добираюсь к месту встречи, мне высылают дизайн, а когда я приезжаю на саму встречу, то дизайн уже утвержден.

Конечно, слушаю музыку – без этого вообще никуда. А еще иногда повторяю английский язык. У меня есть диск и пока его слушаю, вовлекаюсь и вообще не замечаю, как проходит время в пробке.

Денис Мацуев, управляющий директор по торговым операциям с акциями Dragon Capital

Как правило, слушаю аудиокниги. Из последних - две книги Харуки Мураками: О чем я говорю, когда говорю о беге и Охота на овец.

Ольга Герасимьюк, телеведущая, первая замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Стараюсь не беситься. Я вообще придерживаюсь теории, что вся наша жизнь - это сплошная пробка. Посудите сами: мы всю жизнь находимся в ожидании. То мы ждем рождения ребенка или счастья, ждем своей очереди на заправке, ждем пересадки на самолет или когда нам ответят по телефону. Это сплошное ожидание и сплошная пробка.

Лично я в пробке пишу блоги, которые задолжала, звоню маме. Просматриваю свой блокнот, нахожу невыполненные дела

Так что не стоит это время тратить на ругань и выяснять, кто тут первый, а кого "тут не стояло", а лучше его использовать с толком. Например, придумать хорошую отмазку, почему, когда ты знаешь, что у тебя встреча, а в городе пробки, и не выехал из дому еще на рассвете. Если придумаешь красиво – уже удача.

Лично я в пробке пишу блоги, которые задолжала, звоню маме. Просматриваю свой блокнот, нахожу невыполненные дела, и если их можно решить через интернет или по телефону, то быстренько это делаю, и так мой список невыполненных дел сокращается. Ну а если пробка серьезная, когда приходится вообще стоять, то могу и читать.

Однажды я, когда застряла в пробке, даже вела двухчасовой прямой эфир на радио. Это был замечательный опыт. Я только должны была успевать закрывать окна, когда рядом кто‑то из водителей сильно матерился.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине

Нигде не найдешь столько свободного времени, как в пробке или тянучке. Я не скучаю, у меня замечательные попутчики. Я слушаю их истории, и время летит незаметно. Сергей Довлатов, Борис Акунин, Эдвард Радзинский и другие великие рассказчики составляют мне компанию. Я слушаю аудиокниги. Это рецепт от любой пробки.

Иван Компан, директор Академии Deloitte

Лучше всего, когда пробка совсем уж пробка. Ни вправо, ни влево, только медленно вперед. Тогда можно спокойно, расслабившись, музыку послушать, подумать, помечтать. Все равно от тебя ничего не зависит.

А когда тянучка, и тебя то слева подрезают, то справа вклиниться пробуют - чем уж тут займешься, кроме ответных действий да ругательств.

А лучше всего было бы пересадить всех автомобилистов в центре города в современный общественный транспорт или заставить ходить пешком. Неслись бы люди с ветерком в троллейбусах и автобусах да мэрию нахваливали. Или пешими прогулками стройность фигуры совершенствовали.

Особая благодарность мэру за то, что появилось много времени для изучения испанского языка

Тарас Березовец, политконсультант, президент Фонда национальных стратегий

Пробки в Киеве с каждым годом становятся все длиннее, а свободного времени за рулем - все больше. Поэтому благодаря киевской городской власти я стал успевать намного больше дел. Пока еду на встречи, успеваю дать несколько интервью, провести переговоры, пообщаться с родными.

Еще слушаю свежие новости и программы на YouTube. Особая благодарность мэру за то, что появилось много времени для изучения испанского языка. Раньше всегда на самые нужные вещи времени не хватало, зато теперь благодать.

С нетерпением жду, когда закроют Шулявский мост, – тогда точно появится время доучить польский. А то все как‑то не успевал.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции

Конечно, слушаю Радио НВ! А что, могут быть иные варианты ответа?

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время – №13 от 5 апреля 2018 года