Схемы установили личность оккупанта, который хвастался родным своими зверствами в Украине 1 сентября, 23:36 Россиянин Станислав Шматов, причастный к пыткам украинских военнопленных, обстрелам домов жителей Харьковской области и мародерству (Фото:скриншот видео / Радіо Свобода / YouTube)

Журналисты программы расследований Схемы установили личность российского военного, который на записи разговора, перехваченного СБУ, хвастался пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей.

Как сообщают Схемы в четверг, 1 сентября, военным оказался 21-летний танкист Станислав Шматов родом из села Новотулка в Самарской области, который служит в 15-й отдельной мотострелковой бригаде центрального военного округа.



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В разговоре с отцом, который СБУ опубликовала в мае, оккупант рассказывал, как «отрезал ухо» одному военнопленному: «Это еще ладно, нормально, это ему еще пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко… А так можно было его просто поставить, короб от пулемета, 100 патронов семерок просто в него выпустить и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить».

Шматов также хвалился обстрелами жилых домов из «танков и БТРов» и мародерством.

"…Пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… а смысл залу*аться, у нас стволы, танк, *пта. А если кто чет там залу*нется — минус дом и живи как хочешь, на улице", — говорил.

Инфографика: Схеми / RFE/RL

Инфографика: скриншот видео / Схеми / RFE/RL

Журналисты получили полные записи перехваченных разговоров Шматова и по описанной им местности, а также по данным мобильных трафиков, установили, что оккупант находился в селе Пески-Радьковские на временно захваченной территории в Харьковской области. В местной громаде подтвердили, что российские военные жестоко обращались с мирными жителями и брали некоторых в заложники. Также Схемы со ссылкой на источники в разведке подтвердили, что в это время в селе попали в плен несколько украинских военнослужащих.



Инфографика: Схеми / RFE/RL

Схемы позвонили Шматову, и тот заявил, что 2 мая получил в Украине ранение, поэтому сейчас находится в России. Оккупант сначала отрицал причастность к военным преступлениям, но позже признал, что «получал приказы» стрелять по домам мирных жителей. Узнав, что его собеседник — журналист, россиянин начал угрожать: «Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов».

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