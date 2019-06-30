Не выполняют договоренности: боевики не отводят свои войска от Станицы Луганской Сегодня, 02:22 3283 Цей матеріал також доступний українською Пресс-центр штаба ООС via Facebook Боевики удерживают военных на своем блокпосту возле Станицы Луганской Пресс-центр штаба ООС via Facebook

Несмотря на отвод украинских войск, террористы пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту возле Станицы Луганской.

Об этом заявил руководитель Станично-Луганской администрации Юрий Золкин, сообщает 5 канал.



Как заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, на следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем.

Кучма в пятницу прибыл в Луганскую область с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными.

О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.

По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.