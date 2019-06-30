Не выполняют договоренности: боевики не отводят свои войска от Станицы Луганской
Несмотря на отвод украинских войск, террористы пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту возле Станицы Луганской.
Об этом заявил руководитель Станично-Луганской администрации Юрий Золкин, сообщает 5 канал.
Как заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, на следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем.
Кучма в пятницу прибыл в Луганскую область с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными.
О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.
По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.
Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.