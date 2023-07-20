Превышает показатели некоторых государств-членов. В Минобороны рассказали, сколько стандартов НАТО удалось внедрить Украине 20 июля, 10:23 Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Stringer)

В Силах безопасности и обороны Украины уже удалось ввести 287 стандартов НАТО, что составляет почти четверть от общего количества.

Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.



По данным Минобороны, 174 из 287 введенных стандартов являются первоочередными требованиями Альянса и были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО.

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Остальные 113 стандартов были введены по инициативе Украины.

В ведомстве отмечают, что по этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе была согласована многолетняя программа перехода ВСУ с советской эры на стандарты НАТО.

Союзники в рамках саммита одобрили для Украины пакет из трех составляющих, который «приблизит Украину к НАТО», в частности:

многолетнюю программу практической помощи,

создание нового Совета Украина-НАТО,

снова подтвердили, что Украина будет членом НАТО, и убрали требование о Плане действий по членству.

Принятая программа направлена на помощь Украине перейти от оборудования и стратегий советского времени к стандартам Альянса, что сделает украинские Вооруженные силы полностью совместимыми с натовскими.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивал, что Украине необходимо выполнить «большую домашнюю работу» для того, чтобы соответствовать требованиям для членства в Североатлантическом альянсе, в частности сделать все необходимое для полного

перехода на стандарты Альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

