Станцию метро Арсенальная закрывали на вход из-за инаугурации Зеленского
Утром в понедельник, 20 мая, станцию метро Арсенальная закрыли на вход из-за инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, такое решение принято для избежание давки и скопления людей на платформе.
На выход станция работала в обычном режиме.
Полноценную работу станции восстановили в течение часа.
Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.
В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.