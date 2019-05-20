Станцию метро Арсенальная закрывали на вход из-за инаугурации Зеленского 20 мая, 09:28 187 Цей матеріал також доступний українською tov_tob — LiveJournal На выход станция работала в обычном режиме tov_tob — LiveJournal

Утром в понедельник, 20 мая, станцию метро Арсенальная закрыли на вход из-за инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, такое решение принято для избежание давки и скопления людей на платформе.

На выход станция работала в обычном режиме.

Полноценную работу станции восстановили в течение часа.

Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.

В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.