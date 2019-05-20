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Станцию метро Арсенальная закрывали на вход из-за инаугурации Зеленского

20 мая, 09:28
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Станцию метро Арсенальная закрывали на вход из-за инаугурации Зеленского - фото

tov_tob — LiveJournal

На выход станция работала в обычном режиме

Утром в понедельник, 20 мая, станцию метро Арсенальная закрыли на вход из-за инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, такое решение принято для избежание давки и скопления людей на платформе.

На выход станция работала в обычном режиме.

Полноценную работу станции восстановили в течение часа.

Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.

В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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