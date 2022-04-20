Привет из Антарктиды Фармацевтам аптек сети «Подорожник» в Украине. 20 апреля, 09:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Сеть аптек «Подорожник»

Василий Матковский, нынешний врач украинской антарктической станции «Академик Вернадский», рассказал о своих первых впечатлениях от путешествия и встречи с далеким континентом и поблагодарил Сети аптек «Подорожник» за фармацевтическую опеку 27-й антарктической экспедиции!

— Василий, скажите, как сложилось ваше первое путешествие на отдаленный континент?

— В целом все прошло хорошо. Чувства здесь такие, что ты как на другой планете, с другими законами и правилами. Во время путешествия посетили несколько стран, где нас приветливо встречали и всячески поддерживали люди, потому что весь мир знает о горе, которое сейчас постигло нашу страну. Еще мы выдержали обязательный карантин в Чили, прошли пролив Дрейка на нашем исследовательском судне «Ноосфера» и, наконец, добрались до станции. Вся команда, а это 14 специалистов, на протяжении всего путешествия чувствовала себя нормально.

— Как проходит адаптация «новеньких» на станции? Ведь как раз завершилась ротация представителей 26-й и 27-й экспедиций.

Василий Матковский нынешний врач украинской антарктической станции «Академик Вернадский»

— Да, у нас произошла ротация и передача дел на станции. Адаптация прошла без проблем, видимо, потому что хлопот было так много, что мы и не заметили как влились в рабочую колею. Участники перемены обращались за медицинской помощью, но это в основном касалось мелких травм и терапевтических нозологий. Благодаря Сети аптек «Подорожник» у меня есть все для спасения людей.

— На каком этапе сейчас ваша подготовка к работе? Что вас больше всего поразило на станции?

— На данный момент — принял дела и начал самостоятельную работу. Впереди сортировка и взятие на учет лекарств и оборудования, работа над задачами, которые поставил НАНЦ, касающиеся научных исследований. В планах несколько обучающих тренингов для команды по домедицинской помощи, в перспективе — модернизация медкабинета, меблировка.

— Говорят, что подготовка команды к экспедиции подобна подготовке космонавтов, это так?

— Почти так. Подготовка очень тщательная и длительная. Каждый полярник перед поездкой должен пройти полное медицинское освидетельствование. Кроме того, кандидатов ждут многочисленные интервью и профессиональное собеседование, на каждом этапе с командой и каждым в частности работают психологи. Все понимают, что эта командировка на безлюдный остров на целый год, поэтому и состояние здоровья сотрудника должно соответствовать строгим требованиям условий труда, помощи там ждать неоткуда.

Фото: Сеть аптек "Подорожник"

— В чем самая большая сложность работы врача на станции?

— В том, что ты единственный медицинский работник и должен обеспечить весь спектр медицинской помощи круглосуточно в течение года.

— Что должен уметь делать врач на полярной станции? Кто вы по специальности?

— По специальности я врач-анестезиолог, до работы на станции работал в частной клинике, с 2014—2020 проходил службу в Медицинских силах ВСУ, из них почти два с половиной года провел в прифронтовых госпиталях и группах усиления. По пути в Антарктиду, получил фото с места службы в Мариуполе, это было очень больно, потому что много сил было приложено там, чтобы наладить работу.

— Какова нагрузка на врача на полярной станции?

— На станции будет находиться наша команда из 14 человек (11 мужчин и 3 женщин), кроме того — в зависимости от ситуации с COVID-19 — станцию могут посещать гости, коллеги с других станций. Задача врача быть готовым к решению любых проблем от стоматологических до терапевтических и даже хирургических. Важным этапом подготовки было тщательно сформировать списки необходимых лекарств для всех возможных ситуаций, с которыми мы можем столкнуться в течение зимовки, в этом нам также помогли фармацевты крупнейшей аптечной сети Украины «Подорожник». Для нас важна эта поддержка. Здоровье людей, их безопасность — наш главный приоритет. Поэтому мы очень ценим вклад украинской фарм компании в нашу экспедицию.

— Вы уже упомянули о своем военном опыте как врача на фронте. Скажите, каково это ехать с территории войны и оказаться на территории мира, вдали от Родины?

— Решение ехать во время войны было достаточно сложным, потому что с первых дней стало ясно, что бывших военных в украинской армии не бывает и мой опыт нужен на фронте тоже. Мы планировали ехать при совершенно других обстоятельствах, и НАНЦ и украинская дипломатия приложили титанические усилия, чтобы осуществить эту антарктическую ротацию. Была проделана, по моему мнению, огромная работа, касающаяся медицинского направления и логистики, вместе с медицинской командой быстрого реагирования «Вітерець», и я очень этому радуюсь.

Когда спросил мнения относительно поездки у друзей, среди которых много военных, все единогласно поддержали и сказали, что я должен ехать. По дороге от наших друзей поляков, британцев услышал много слов поддержки — звучали слова, о невероятной гордости, что Украина в такое непростое для себя время забирает своих людей после года зимовки и присылает им замену, что продолжает выполнять поставленные научные задания и поддерживать жизнедеятельность станции. Станция «Академик Вернадский» — это наше национальное достояние — мы не можем потерять наши научные достижения! Они важны не только для Украины, но и всего мира!

Фото: Сеть аптек "Подорожник"

— Ваши пожелания украинцам в это сложное время?

— Мыслить глобально и действовать локально, но с полной самоотдачей. Отдельное поздравление всем медицинским работникам и фармацевтам Украины! Вы держите ФАРМ оборону страны! Также всем нам важно всегда находить причины для улыбки в малейших мелочах, какие бы темные новости не пришлось услышать. И конечно, верьте в себя и ВСУ. Победа обязательно будет за нами!

Ольга Гречко

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