«Шаг из пещеры в цивилизацию». Реакция украинцев на ратификацию Стамбульской конвенции

20 июня, 17:52
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Стамбульская конвенция спасает жизни (Фото:Фото со страницы Данилы Мокрика)

Стамбульская конвенция спасает жизни (Фото:Фото со страницы Данилы Мокрика)

В понедельник, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию. Это также является одним из требований к кандидатству страны на вступление в ЕС. НВ собрало последние мнения украинских политиков, медийных персон и журналистов.

Информация о ратификации Стамбульской конвенции появилась на странице Верховной Рады.

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/403798651786190

Детальнее о ней рассказали в профиле Офиса Вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Видео дня
https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/392397672928907

На странице общественной феминистской организации Марш Женщин поделились новостью об этом историческом моменте.

https://www.facebook.com/marshzhinok/posts/546619813771660

Также организация KyivPride, способствующая соблюдению всех прав ЛГБТ+ сообщества, напомнила, что «насилие — это не наша традиция».

https://www.facebook.com/kyivpride/posts/4962433240533532

Народный депутат из партии Слуга Народа Александр Санченко поделился видео из ВР, на котором видны результаты голосования.

https://www.facebook.com/SashaSanchenko/videos/754851995701039/

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал, что это «фактически было условием» от некоторых стран на пути Украины к ЕС.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/5344703462235514

Журналистка Ирина Славинская поздравила подписчиков с ратификацией.

https://www.facebook.com/iryna.slavinska/posts/10224497384074438

Политолог Николай Давыдюк тоже.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225594553103749

Журналистка Марина Рыбина отметила, что это «шаг из пещеры в цивилизацию».

https://www.facebook.com/zabavaputiatish/posts/7714048351998366

Ведущий и журналист-расследователь Данила Мокрик разобрал на примерах, почему ратификация конвенции крайне важна и необходима украинскому обществу.

https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/10159977138863700

Писатель Остап Украинец разбавил серьезные обсуждения новости шуткой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5375021265891657&id=100001515094776

Журналистка Наталья Бушковская написала, что ждет фейки о Стамбульской конвенции.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/10160116957614339

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева назвала это «цивилизационным прорывом».

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10225210928396817

Твиттер тоже празднует!

https://twitter.com/Allenn1975/status/1538843540188430337
https://twitter.com/mrrazzotta/status/1538832337194172417

И шутка о чем? Правильно, о каденции пятого президента Петра Порошенко.

https://twitter.com/evildill_/status/1538834001405820929

Отметим, что накануне в инициативе Марш Женщин заявили, что в условиях полномасштабной войны вопрос защиты женщин еще более актуален, и призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию:

«Это станет для Украины важным шагом в евроинтеграционном процессе. В отличие от российского мира, где домашнее насилие декриминализировано и не является преступлением и где женщины никоим образом не защищены. Мы должны подчеркнуть направление, в котором движется наша страна – это путь евроинтеграции!»

https://www.youtube.com/watch?v=lYdqS2c0k6A&feature=emb_imp_woyt

По состоянию на май 2021 конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Права женщин Реакция соцсетей Домашнее насилие Стамбульская конвенция

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