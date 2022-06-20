«Шаг из пещеры в цивилизацию». Реакция украинцев на ратификацию Стамбульской конвенции 20 июня, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Стамбульская конвенция спасает жизни (Фото:Фото со страницы Данилы Мокрика)

В понедельник, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию. Это также является одним из требований к кандидатству страны на вступление в ЕС. НВ собрало последние мнения украинских политиков, медийных персон и журналистов.

Информация о ратификации Стамбульской конвенции появилась на странице Верховной Рады.

Детальнее о ней рассказали в профиле Офиса Вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Видео дня

На странице общественной феминистской организации Марш Женщин поделились новостью об этом историческом моменте.

Также организация KyivPride, способствующая соблюдению всех прав ЛГБТ+ сообщества, напомнила, что «насилие — это не наша традиция».

Народный депутат из партии Слуга Народа Александр Санченко поделился видео из ВР, на котором видны результаты голосования.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал, что это «фактически было условием» от некоторых стран на пути Украины к ЕС.

Журналистка Ирина Славинская поздравила подписчиков с ратификацией.

Политолог Николай Давыдюк тоже.

Журналистка Марина Рыбина отметила, что это «шаг из пещеры в цивилизацию».

Ведущий и журналист-расследователь Данила Мокрик разобрал на примерах, почему ратификация конвенции крайне важна и необходима украинскому обществу.

Писатель Остап Украинец разбавил серьезные обсуждения новости шуткой.

Журналистка Наталья Бушковская написала, что ждет фейки о Стамбульской конвенции.

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева назвала это «цивилизационным прорывом».

Твиттер тоже празднует!

И шутка о чем? Правильно, о каденции пятого президента Петра Порошенко.

Отметим, что накануне в инициативе Марш Женщин заявили, что в условиях полномасштабной войны вопрос защиты женщин еще более актуален, и призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию:

«Это станет для Украины важным шагом в евроинтеграционном процессе. В отличие от российского мира, где домашнее насилие декриминализировано и не является преступлением и где женщины никоим образом не защищены. Мы должны подчеркнуть направление, в котором движется наша страна – это путь евроинтеграции!»

По состоянию на май 2021 конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.