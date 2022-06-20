Гендер в законе. Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию — что теперь изменится 20 июня, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Украина ожидала ратификации Стамбульской конвенции с 2011 года (Фото:coe.int/коллаж НВ)

20 июня 2022 года 259 голосами «за» Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. Украина как одна из стран-соавторок документа ждала этого момента одиннадцать лет. Объясняем, почему Стамбульская конвенция так важна и что именно теперь изменится.

Что это за конвенция?



Стамбульская конвенция, она же Конвенция Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и борьбе с насилием в отношении женщин — документ, который юридически обязывает Украину создать всеобъемлющую правовую базу, а также разработать подход в борьбе с насилием в отношении женщин. Конвенция направлена на предотвращение домашнего насилия, защищает пострадавших и призвана содействовать судебному преследованию виновных в таких преступлениях.

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Что должно измениться теперь?

Стамбульская конвенция позволит Украине усилить нормы в национальном законодательстве, касающиеся борьбы с домашним насилием. Так, к примеру, можно будет криминализировать правонарушения, ранее не считавшиеся уголовными преступлениями, ввести специальные санкции против обидчиков, установить порядок судебного преследования подобных дел.

Благодаря Стамбульской конвенции можно криминализировать не только физическое и сексуальное насилие, но и психологическое, а также такие виды давления как принудительные аборты, принудительный брак, стерилизация и т. д.

Почему Стамбульскую конвенцию не ратифицировали раньше?

Украина была одной из стран-соавторок текста документа. Мы подписали Стамбульскую конвенцию одной из первых — еще в 2011 году. Но так и не ратифицировали ее, хотя за это активно выступали некоторые политики, активисты, правозащитники, журналисты, а также общественные движения и правозащитные организации. Были созданы две петиции к президенту Украины: и первая, и вторая набрали необходимые 25 тыс. голосов, однако на ускорение процесса ратификации Стамбульской конвенции это никак не повлияло.

Против ратификации этого документа активно выступали представители религиозных общин, а также так называемые защитники «традиционных семейных ценностей». Наибольшее сопротивление и у первых, и у вторых вызвало слово «гендер», упомянутое в тексте конвенции.

Что не так со словом гендер?

«Гендерный» означает социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женским или мужским", — такая трактовка этого термина приводится в самой Стамбульской конвенции. Оно используется в контексте гендерно обусловленного насилия. То есть насилия, которое совершается по отношению к личности или группе людей из-за пола, гендерной идентичности или сложившихся общественных стереотипов по отношению к гендерным ролям.

Подразумевается, что «гендер» — это спектр определенных характеристик, которым общество наделяет мужчин и женщин в соответствии со своими представлениями о том, какими они «должны» быть. Эти представления могут отличаться в зависимости от культурной, исторической, географической составляющей, то есть не являются устойчивыми. Подразумевается, что каждый народ может иметь свои собственные представления о «мужском» и «женском», и они не обязательно должны совпадать.

Церкви же, равно как и лица, называющие себя поборниками традиционных семейных ценностей, трактуют само упоминание слова «гендер» как навязывание гендерной идеологии для общества. В 2018 году даже была зарегистрирована отдельная петиция против ратификации Стамбульской конвенции, которая также набрала 25 тыс. голосов, но поддержана президентом не была.

Почему ее ратифицировали именно сейчас?

Ратификация Стамбульской конвенции — одно из требований, которые необходимо выполнить стране, претендующей на вступление в Евросоюз. Сейчас Украина ожидает решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС — его должны объявить на саммите Европейского Совета уже на этой неделе, 23−24 июня. Окончательное решение должно быть принято лидерами всех стран ЕС.

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