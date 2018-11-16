Стало известно, зачем девушка в розовом пальто крушила топором Porsche в центре Киева

Инцидент с автомобилем Porsche на улице Шота Руставели в Киеве, который неизвестная девушка в розовом пальто крушила топором, был срежиссирован.
Напомним, соответствующее видео опубликовали в Сети случайные очевидцы.
Однако на самом же деле агрессивное поведение девушки оказалось лишь постановкой, снятой для музыкального клипа MDZ - NO STRESS.
При этом реакция очевидцев на происшествия была реальной, так как видео снималось скрытно.
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