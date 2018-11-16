Стало известно, зачем девушка в розовом пальто крушила топором Porsche в центре Киева

Инцидент с автомобилем Porsche на улице Шота Руставели в Киеве, который неизвестная девушка в розовом пальто крушила топором, был срежиссирован.

Напомним, соответствующее видео опубликовали в Сети случайные очевидцы.

Однако на самом же деле агрессивное поведение девушки оказалось лишь постановкой, снятой для музыкального клипа MDZ - NO STRESS.

При этом реакция очевидцев на происшествия была реальной, так как видео снималось скрытно.