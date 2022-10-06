Фото, всколыхнувшее Сеть. Найденные в Харьковской области золотые коронки военные РФ могли похитить у местного стоматолога — Bild

6 октября, 10:19
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Оккупанты могли украсть зубные коронки у местного стоматолога (Фото:@serhii_bolvinov/Twitter)

Оккупанты могли украсть зубные коронки у местного стоматолога (Фото:@serhii_bolvinov/Twitter)

Журналисты побывали в освобожденном селе Пески-Радьковские Харьковской области, где ранее нашли пыточную российских оккупантов.

Немецкое издание Bild написало репортаж из освобожденного населенного пункта.

Журналисты встретили местного стоматолога и показали ему фото зубных коронок в коробке, которое широко распространилось в Сети.

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«Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Они от людей, которых я лечил все эти годы. Я удалил эти зубы, потому что они были плохими», — прокомментировал фото стоматолог Сергей.

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Врач предположил, что оккупанты украли зубы, потому что думали, что они из золота, хотя на самом деле это нержавеющая сталь. А также для того, чтобы запугать украинцев.

«Местные жители сообщили мне, что россияне, видимо, использовали это для запугивания людей», — сообщил Сергей.

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Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Пески-Радьковские нашли пыточную российских оккупантов.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что к полицейским обратились местные жители и сообщили, что в подвале одного из домов оккупанты удерживали гражданских, ветеранов АТО и пленных защитников Украины.

«Соседи постоянно слышали оттуда крики… На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой. Также в пыточной найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=m9jbReEH9K0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Пытки Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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