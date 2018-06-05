05 июня 2018, вторник

Стало известно, почему экспертиза не подтвердила наличие опиатов в организме Зайцевой

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Александр Чубенко пояснил, почему не смог подтвердить наличие опитатов в организме Елены Зайцевой
Фото: NewsRoom

Александр Чубенко пояснил, почему не смог подтвердить наличие опитатов в организме Елены Зайцевой

Эксперт Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко сообщил, что анализ биологических образцов фигурантки дела о резонансном ДТП в Харькове Елены Зайцевой был проведен не полностью из-за нехватки исследуемого материала.

Во время судебного заседания Чубенко пояснил, что для полноценного исследования на наличие опиатов в организме подозреваемой необходимо 30 миллилитров вещества, в то время как на экспертизу доставили всего пять миллилитров, передает NewsRoom.

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По словам эксперта, ему привезли кровь и мочу Зайцевой, последнего для анализа было крайне мало. Недостаток биологического материала он выявил уже после начала изучения и не мог запросить больше.

"Анализ проводится в два этапа: на первом я выясняю, есть ли опиаты, а на втором - изучаю их происхождение. Морфин и кодеин могут оказаться в организме как после употребления наркотиков, так и после медицинских препаратов. В случае с Зайцевой на первой стадии мы выявили вещество, но не смогли провести вторую часть исследования", - рассказал Чубенко.

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Следующее заседание суда запланировано на 20 июня.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.

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