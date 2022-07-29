Глава Черниговской ОВА сообщил об угрозе наступления с территории Беларуси 29 июля, 11:10 По словам Чауса, к угрозе со стороны Беларуси готовятся (Фото:Госпогранслужба)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о существующей угрозе наступления по суше с территории Беларуси на область.



В то же время в эфире телемарафона он подчеркнул, что к этой угрозе готовы.

«Почти все ракеты, выпущенные в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все производятся с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы», — сказал Чаус.

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По его словам, на случай вторжения у местных властей и военных есть ответный план действий, детали которого не разглашаются.

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть ракет попала в пригород Киева, в том числе в воинскую часть в Вышгородском районе.

В результате ударов по Киевской области пострадали 15 человек, Генштаб ВСУ подтвердил «потери в личном составе».

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