Киев, Одесса и Днепр: ДТЭК предупреждает об экстренных отключениях света

3 декабря, 10:15
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В Киеве, Одессе и Днепре применяют экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве, Одессе и Днепре применяют экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу, 3 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре применяют экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщается на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепропетровских электросетей.

В этих городах стабилизационные графики пока не действуют.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее столичный мэр Виталий Кличко рассказал, как будет жить Киев в случае блэкаута.

https://www.youtube.com/watch?v=Kdznij7otx4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Одесса Электроэнергия ДТЭК Электричество Отключения света Город Днепр

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