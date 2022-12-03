Киев, Одесса и Днепр: ДТЭК предупреждает об экстренных отключениях света 3 декабря, 10:15 В Киеве, Одессе и Днепре применяют экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу, 3 декабря, в Киеве, Одессе и Днепре применяют экстренные отключения электроэнергии.



Об этом сообщается на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепропетровских электросетей.

В этих городах стабилизационные графики пока не действуют.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

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