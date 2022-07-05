Глава Запорожской ОВА рассказал о состоянии освобожденных из плена бойцов с Азовстали 5 июля, 14:19 Освобожденные из плена бойцы Азовстали получают необходимую помощь (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины/Facebook)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух посетил в больнице защитников завода Азовсталь, которых недавно освободили из плена. По его словам, «ребята в боевом настроении, все верят в победу.

Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Конечно, находиться полтора месяца в плену — это не просто, да еще и с ранами. Но все герои, все выдержали и готовы в дальнейшем продолжать борьбу за Украину. В свою очередь, мы со всеми работаем, окажем любую помощь», — рассказал Старух.

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29 июня Украина и Россия провели самый большой обмен с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. В ходе него домой вернулись 144 защитника нашей страны, среди которых 95 бойцов, оборонявших завод Азовсталь в Мариуполе. У большинства освобожденных защитников тяжелые огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы и ампутации конечностей.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

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