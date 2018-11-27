Стало известно о состоянии захваченного украинского моряка, прооперированного в Керчи

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был захвачен Россией в Керченском проливе, позвонил родным и рассказал о своем состоянии.

Информацию об этом обнародовала мачеха украинца Евгения Эйдер.

"Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного - что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", - написала она в себя в Facebook.

Ранее российские СМИ сообщили, что ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе ) и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 в Одессе).

Постоянный представитель президента Украины Борис Бабин заявил, что троих из шести раненых украинских моряков прооперировали и их состояние стабильное. По словам Бабина, они получили осколочные ранения.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенные вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службой внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать