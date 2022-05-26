Минобороны Британии сообщило о провалах и огромных потерях самых элитных подразделений армии РФ 26 мая, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Российские элитные подразделения провалились в Украине со значительными потерями (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские элитные воздушно-десантные войска провалили как минимум три операции в ходе вторжения в Украину с огромными потерями.

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По информации ведомства, среди главных провалов ВДВ РФ:

попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте,

застопорившееся с апреля наступление на Изюмском направлении,

недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

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«Российская доктрина предполагает использование ВДВ для выполнения одних из самых сложных операций. ВДВ численностью 45 000 человек состоит в основном из профессиональных контрактников. Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату», — говорится в сообщении.

Однако в Украине Россия использовала своих десантников для выполнения задач, которые лучше подходили для механизированных войск, поэтому подразделения ВДВ РФ понесли тяжелые потери.

Провалы российских десантников, вероятно, отражают стратегически неправильное управление их потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе.

«Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предвидеть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России», — подчеркнули в британском ведомстве.

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