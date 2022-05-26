Минобороны Британии сообщило о провалах и огромных потерях самых элитных подразделений армии РФ

26 мая, 09:27
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Российские элитные подразделения провалились в Украине со значительными потерями (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские элитные подразделения провалились в Украине со значительными потерями (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские элитные воздушно-десантные войска провалили как минимум три операции в ходе вторжения в Украину с огромными потерями.

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По информации ведомства, среди главных провалов ВДВ РФ:

  • попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте,
  • застопорившееся с апреля наступление на Изюмском направлении,
  • недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.
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«Российская доктрина предполагает использование ВДВ для выполнения одних из самых сложных операций. ВДВ численностью 45 000 человек состоит в основном из профессиональных контрактников. Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату», — говорится в сообщении.

Однако в Украине Россия использовала своих десантников для выполнения задач, которые лучше подходили для механизированных войск, поэтому подразделения ВДВ РФ понесли тяжелые потери.

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Провалы российских десантников, вероятно, отражают стратегически неправильное управление их потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе.

«Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предвидеть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России», — подчеркнули в британском ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1529692783350530048
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания ВДВ РФ Война России против Украины

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