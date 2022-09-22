Последствия удара по Запорожью: одна из ракет попала в отель, есть погибший и раненые

22 сентября, 09:13
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Власти сообщили подробности ракетного удара по Запорожью (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Власти сообщили подробности ракетного удара по Запорожью (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью погиб один человек, еще пятеро были ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, целью российских захватчиков стали объекты инфраструктуры. В результате удара были разрушены жилые дома вокруг.

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По предварительной информации, известно об одном погибшем, пять человек пострадали.

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что по городу и окрестностям войска РФ выпустили девять ракет, одна из них попала в отель в центральном парке.

«Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей», — написал Тимошенко.

Кроме того, оккупанты попали в электрическую подстанцию. В результате южные громады Запорожского района остались без электроэнергии. Также есть попадания в телебашню.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью утром в четверг, 22 сентября.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье Война России против Украины

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