«Контрнаступление продвигается». В Херсонской области освободили уже 500 квадратных километров территории — ОК Юг 7 октября, 12:25 Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается (Фото:Генштаб)

Количество освобожденных территорий в Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Контрнаступление продвигается, и наше углубление по разным направлениям продолжается. Освобожденные территории выросли от 400 до 500 квадратных километров, и еще продолжается этот процесс», — сказала она.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.