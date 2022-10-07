«Контрнаступление продвигается». В Херсонской области освободили уже 500 квадратных километров территории — ОК Юг

7 октября, 12:25
Поделиться:
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается (Фото:Генштаб)

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается (Фото:Генштаб)

Количество освобожденных территорий в Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Читайте также:
Свободный удар. Как Украина вытесняет армию РФ: семь важных цифр, отражающих масштаб новой фазы наступления ВСУ

«Контрнаступление продвигается, и наше углубление по разным направлениям продолжается. Освобожденные территории выросли от 400 до 500 квадратных километров, и еще продолжается этот процесс», — сказала она.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

https://www.youtube.com/watch?v=QS2wFQZOAGM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X