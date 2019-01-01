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Стало известно, куда в Киеве можно отнести елку для утилизации

Сегодня, 07:54
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В столице открыто 10 пунктов

Киевзеленстрой/Facebook

В Киеве было создано 10 пунктов приема елок для их дальнейшей утилизации.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия Киевзеленстрой.

Отнести новогоднее дерево можно по адресам: проспект Освободителей, 6; улица Электротехническая, 26; улица Тростянецкая, 58А; Московский проспект, 26А; переулок Герцена, 6; Железнодорожное шоссе, 61; проспект Голосеевский, 87; улица Бетховена, 8; улица Новополевая, 95; улица Димитрова, 16А.

Ранее сообщалось, что со 2 января начнут работу 15 пунктов утилизации праздничных деревьев.

Как решить проблему утилизации отходов

Теги:   Утилизация Киевзеленстрой Елка

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