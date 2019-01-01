Стало известно, куда в Киеве можно отнести елку для утилизации
В Киеве было создано 10 пунктов приема елок для их дальнейшей утилизации.
Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия Киевзеленстрой.
Отнести новогоднее дерево можно по адресам: проспект Освободителей, 6; улица Электротехническая, 26; улица Тростянецкая, 58А; Московский проспект, 26А; переулок Герцена, 6; Железнодорожное шоссе, 61; проспект Голосеевский, 87; улица Бетховена, 8; улица Новополевая, 95; улица Димитрова, 16А.
Ранее сообщалось, что со 2 января начнут работу 15 пунктов утилизации праздничных деревьев.