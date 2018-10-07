Стало известно, когда в Киеве запустят отопительный сезон

В Киеве в жилых домах начнут включать отопление, когда температура воздуха опустится до отметки +8°C и ниже градусов и будет держаться на таком уровне в течение не менее трех дней, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала Киев.

По мнению Пантелеева, для жителей столицы важно обеспечить комфортные условия в домах, однако необходимо избавить киевлян от платы за отопление, когда на улице тепло.

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думает, что нет", – заявил заместитель председателя КГГА.

Он также отметил, что службы КГГА работают круглосуточно и, он убежден, что ведомство справится с работой во время отопительного сезона.

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