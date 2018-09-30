Стало известно, когда изберут нового главу единой Украинской православной церкви

Руководитель единой поместной церкви будет избран на Объединительном соборе, когда Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на Предстоятеля УПЦ КП Филарета.

По словам Филарета, томос об автокефалии получит новый глава УПЦ.

Отмечается, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата.

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Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к Украинской поместной церкви. Он добавил, что поместная церковь в дальнейшем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

Напомним, 7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилии из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают вновь Украинскую православную церковь после дарения ей томоса от Вселенского патриарха.