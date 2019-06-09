Стало известно, когда обнародуют результаты анализа воды в реке Рось
Результаты анализа воды в реке Рось на содержание химических веществ будут 10 июня.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пробы воды отобрали представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции.
В ведомстве напомнили, что с 23 часов в Белой Церкви Киевской области прекратят водозабор. Запаса воды в городе должно хватить на сутки, при необходимости воду будут подвозить.
Спасатели рекомендуют не купаться, не ловить рыбу и не выпаивать скот в акватории реки Рось.
Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение.
9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает через несколько областей.
Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения притока реки Рось в селе Збаржевка Винницкой области.