Стало известно, когда обнародуют результаты анализа воды в реке Рось Сегодня, 22:54 Цей матеріал також доступний українською dsns.gov.ua dsns.gov.ua

Результаты анализа воды в реке Рось на содержание химических веществ будут 10 июня.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пробы воды отобрали представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции.

В ведомстве напомнили, что с 23 часов в Белой Церкви Киевской области прекратят водозабор. Запаса воды в городе должно хватить на сутки, при необходимости воду будут подвозить.

Спасатели рекомендуют не купаться, не ловить рыбу и не выпаивать скот в акватории реки Рось.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение.

9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает через несколько областей.

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения притока реки Рось в селе Збаржевка Винницкой области.