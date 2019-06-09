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Стало известно, когда обнародуют результаты анализа воды в реке Рось

Сегодня, 22:54
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Стало известно, когда обнародуют результаты анализа воды в реке Рось - фото

dsns.gov.ua

Результаты анализа воды в реке Рось на содержание химических веществ будут 10 июня.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пробы воды отобрали представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции.

В ведомстве напомнили, что с 23 часов в Белой Церкви Киевской области прекратят водозабор. Запаса воды в городе должно хватить на сутки, при необходимости воду будут подвозить.

Спасатели рекомендуют не купаться, не ловить рыбу и не выпаивать скот в акватории реки Рось.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение.

9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает через несколько областей.

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения притока реки Рось в селе Збаржевка Винницкой области.

Теги:   Химикаты Винницкая область

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