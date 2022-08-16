«Значительно усилили ПВО». СтратКом ВСУ сообщил, какую технику оккупанты хранили под Джанкоем
Стало известно, что оккупанты хранили под Джанкоем (Фото:REUTERS/Stringer)
Незадолго до взрывов в Джанкойском районе Крыма оккупанты там значительно усилили систему ПВО.
В Telegram-канале СтратКом ВСУ сообщается, что, по предварительным данным, в районе аэродрома Джанкоя оккупанты развернули не менее:
- восьми ЗРС С-400,
- трех ЗРК С-300,
- пяти ЗРПК Панцирь-С1,
- 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры).
«Кстати, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе железнодорожной станции Азовская производилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика, 7 САУ Мста-С, 2-х САУ Пион, три единицы РСЗО БМ-21 Град, а также боеприпасов.
Утром во вторник, 16 августа, возник масштабный пожар в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Жители слышали громкие взрывы.
Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, горит российская воинская часть в поселке Азовское. Было попадание в хранилище боеприпасов.
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