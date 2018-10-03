Стало известно имя главы одной из РГА Харькова, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ

На данное время Мусеев скрывается в России

Главой одной из РГА Харькова, подозреваемым в работе на российские спецслужбы, оказался руководитель администрации Холодногорского района Максим Мусеев.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, начатое в отношении него дело о госизмене является якобы "политическим заказом по устранению оппонента".

"Скоро я расскажу о том как, кем и посредством чего было сфабриковано дело", - пообещал Мусеев.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачили главу администрации одного из районов Харькова, работавшего на российские спецслужбы, однако его имя не уточнялось.

По данным СБУ, на данное время подозреваемый в госизмене чиновник скрывается на территории РФ.