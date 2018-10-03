03 октября 2018, среда

Стало известно имя главы одной из РГА Харькова, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На данное время Мусеев скрывается в России
Фото: Максим Мусеев/Facebook

На данное время Мусеев скрывается в России

Главой одной из РГА Харькова, подозреваемым в работе на российские спецслужбы, оказался руководитель администрации Холодногорского района Максим Мусеев.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, начатое в отношении него дело о госизмене является якобы "политическим заказом по устранению оппонента".

"Скоро я расскажу о том как, кем и посредством чего было сфабриковано дело", - пообещал Мусеев.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачили главу администрации одного из районов Харькова, работавшего на российские спецслужбы, однако его имя не уточнялось.

По данным СБУ, на данное время подозреваемый в госизмене чиновник скрывается на территории РФ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове