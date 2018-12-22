Стало известно имя депутата, погибшего при ограблении в Днепропетровской области Сегодня, 15:55 590 Цей матеріал також доступний українською Фото: moz.gov.ua Один из грабителей смертельно ранил хозяина дома

В Криничанской районной государственной администрации Днепропетровской области подтвердили гибель депутата райсовета VII созыва Александра Грушки.

В сообщении, обнародованном 22 декабря, говорится, что депутат преждевременно ушел из жизни "в силу трагических обстоятельств"

Александр Грушка был директором сельскохозяйственного ООО Карат Плюс Криничанского района.

Ранее в полиции сообщили, что в селе Саксаганское Криничанского района во время ограбления убили фермера 1960 года рождения, который был депутатом местного райсовета.

В местной полиции изданию 0564.ua уточнили, что во время ограбления преступники сорвали с супруги депутата украшения и забрали мобильные телефоны, а затем заставили хозяина отдать им деньги (50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов).

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) и ст. 187 УК (разбой).