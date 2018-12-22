Стало известно имя депутата, погибшего при ограблении в Днепропетровской области
В Криничанской районной государственной администрации Днепропетровской области подтвердили гибель депутата райсовета VII созыва Александра Грушки.
В сообщении, обнародованном 22 декабря, говорится, что депутат преждевременно ушел из жизни "в силу трагических обстоятельств"
Александр Грушка был директором сельскохозяйственного ООО Карат Плюс Криничанского района.
Ранее в полиции сообщили, что в селе Саксаганское Криничанского района во время ограбления убили фермера 1960 года рождения, который был депутатом местного райсовета.
В местной полиции изданию 0564.ua уточнили, что во время ограбления преступники сорвали с супруги депутата украшения и забрали мобильные телефоны, а затем заставили хозяина отдать им деньги (50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов).
По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) и ст. 187 УК (разбой).