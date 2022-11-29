Вражеская авиация активизировалась. В Воздушных силах рассказали, где ВСУ сбили два российских самолета

29 ноября, 11:05
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В Воздушных силах сообщили, что российская авиация активизировалась (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах сообщили, что российская авиация активизировалась (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки украинские военные сбили два российских самолета на Лисичанском и Бахмутском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Имеем сбитые Су-24 и Су-25 — бомбардировщик и штурмовик на восточном направлении. Там идут тяжелые бои. Российская авиация также активизировалась на этом направлении. Но мы ее немного убавили. Это Лисичанское и Бахмутское направления», — отметил он.

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Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 280 самолетов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Су-25 Су-24 Самолеты Воздушные силы Война России против Украины

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