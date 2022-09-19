«Отопление невозможно вообще запустить». Жителям одного из регионов Украины рекомендуют эвакуироваться до прихода холодов 19 сентября, 13:32 В Украине рассказали, жителям какой области необходимо эвакуироваться, чтобы пережить зиму (Фото:Сергей Гайдай \ facebook)

Из-за военного вторжения России в Украину многие города серьезно пострадали: разрушены дома, нарушено тепло- и энергоснабжение. Недавно агрессор атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, обесточив несколько областей.

В связи с тем, что в некоторых регионах будет невозможно организовать отопительный сезон, а также обеспечить жилье людей электроэнергией, газом и водой, их жителям рекомендуют выехать в населенные пункты, где ситуация более контролируемая.

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Речь идет о Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОДА Сергей Гайдай. На территории региона во многих городах точились серьезные бои, после которых водо- и газоснабжение не возобновили, как и не отремонтировали поврежденное вследствие обстрелов, авиаударов и боев жилье людей.

«Абсолютно ужасная ситуация. Полноценно пережить отопительный сезон невозможно вообще в таких городах. Ни Рубежное, ни Лисичанск, ни Северодонецк его не переживут. Люди сейчас ищут возможность ехать дальше, возможно в те пустые дома в сельской местности… Даже если они чужие. Все равно едут и пытаются построить там свою жизнь, чтобы хотя бы зимний период переждать… Но представьте себе, что будет с домами, где выбиты окна, крыши. Я имею в виду многоэтажные многоквартирные дома, где нет и не может быть никакого отопления», — прокомментировал Гайдай. Согласно его прогнозу, в городах не останется деревьев, потому что их будут использовать для обогрева.

В этом заключается еще одна опасность: если люди будут ходить в лес за деревом, они рискуют подорваться на вражеских минах и снарядах. Территория Луганской и Донецкой областей наиболее заминирована и опасна в этом плане, по словам военного.





«Большие города: отопление невозможно вообще запустить, потому что разбито все дотла. И даже если мы как-то теоретически смогли бы возобновить работу теплоэлектростанций мгновенно, что почти нереально, то развести потом всю сеть по городам невозможно», — пояснил глава ОВА.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как подготовиться к холодам и что делать при отсутствии тепла, света и связи.

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