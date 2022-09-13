Освобождение Луганской области: глава ОВА рассказал, где будет основной удар

13 сентября, 11:34
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Сергей Гайдай рассказал, где будет основной бой за Луганскую область (Фото:Генштаб)

Сергей Гайдай рассказал, где будет основной бой за Луганскую область (Фото:Генштаб)

Масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватового. Оккупанты уже начали стягивать технику ближе к этим городам.

Как написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, основной удар будет именно там.

По его словам, оккупанты полностью покинули Кременную, но ВСУ пока не зашли в город.

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«Наблюдаем за ситуацией в Лимане, освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои», — отметил Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста — армия РФ город покинула. Партизаны подняли флаг Украины над городом. Похожая ситуация и в Старобельске.

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А вот из Сватово оккупанты сначала сбежали, но через некоторое время вернулись, добавил Гайдай.

https://www.youtube.com/embed/nZzQn8Tf6Go

Накануне Гайдай сообщал, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Он не уточнил их названия, но добавил, что на освобожденных территориях продолжается зачистка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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