Освобождение Луганской области: глава ОВА рассказал, где будет основной удар
Сергей Гайдай рассказал, где будет основной бой за Луганскую область (Фото:Генштаб)
Масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватового. Оккупанты уже начали стягивать технику ближе к этим городам.
Как написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, основной удар будет именно там.
По его словам, оккупанты полностью покинули Кременную, но ВСУ пока не зашли в город.
«Наблюдаем за ситуацией в Лимане, освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои», — отметил Гайдай.
Глава ОВА сообщил, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста — армия РФ город покинула. Партизаны подняли флаг Украины над городом. Похожая ситуация и в Старобельске.
А вот из Сватово оккупанты сначала сбежали, но через некоторое время вернулись, добавил Гайдай.
Накануне Гайдай сообщал, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Он не уточнил их названия, но добавил, что на освобожденных территориях продолжается зачистка.
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