Освобождение Луганской области: глава ОВА рассказал, где будет основной удар 13 сентября, 11:34 Сергей Гайдай рассказал, где будет основной бой за Луганскую область (Фото:Генштаб)

Масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватового. Оккупанты уже начали стягивать технику ближе к этим городам.



Как написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, основной удар будет именно там.

По его словам, оккупанты полностью покинули Кременную, но ВСУ пока не зашли в город.

Видео дня

«Наблюдаем за ситуацией в Лимане, освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои», — отметил Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста — армия РФ город покинула. Партизаны подняли флаг Украины над городом. Похожая ситуация и в Старобельске.

А вот из Сватово оккупанты сначала сбежали, но через некоторое время вернулись, добавил Гайдай.

Накануне Гайдай сообщал, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Он не уточнил их названия, но добавил, что на освобожденных территориях продолжается зачистка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.