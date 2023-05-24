Игнат рассказал, какие задачи будут у истребителей F-16 24 мая, 21:25 Истребители F-16 в Польше, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo)

Главной задачей истребителей F-16 в Украине будет завоевать преимущество в воздухе и покрыть территорию, куда не достает наземные системы ПВО. Ведь сейчас российская авиация преобладает по количеству и технологиям.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Истребители дадут нам перекрыть те регионы, где у нас есть пробелы. ПВО наземное не может покрыть всю территорию. Самолет — это тоже часть ПВО. Где-то наземное ПВО будет перекрывать стратегические направления, важные объекты, города. А уже дальше могут работать и мобильные группы и самолеты F-16», — сказал Игнат.

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Однако, по его словам, истребители не смогут работать против баллистических ракет, здесь требуются системы Patriot и Samp-T. В свою очередь самолеты будут защищать воздушное пространство от таких ракет как Х-101, Калибр и дронов-камикадзе.

«Он будет это делать эффективно. Также он будет завоевывать преимущество в воздухе, потому что сегодня российская авиация превосходит нас по количеству и технологиям», — подчеркнул спикер.

Игнат отметил, что преимущество в воздухе на оккупированных территориях — это действительно ключевой вопрос, который позволит успешно вести и наступательные, и оборонные действия.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.

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Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже до осени.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.