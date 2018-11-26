26 ноября 2018, понедельник

Указ Президента Украины о введении чрезвычайного положения: полный текст

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Порошенко подписал указ о введении военного положения 26 ноября
Фото: пресс-служба президента

Порошенко подписал указ о введении военного положения 26 ноября

На сайте Верховной Рады был опубликован текст указа президента Петра Порошенко в введении военного положения в Украине.

НВ публикует его полный текст.

Указ Президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ Порошенко о введении правового режима военного положения.

 

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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