20 октября 2018, суббота

Стало известна дата запуска безвизового режима между Украиной и Катаром

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Украинцы смогут ездить в Катар без необходимости оформлять визу

Украинцы смогут ездить в Катар без необходимости оформлять визу

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщает, что с 2 ноября начнет действовать соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром.

"В соответствии с положениями соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - сообщили в МИД.

Напомним, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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