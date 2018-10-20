Стало известна дата запуска безвизового режима между Украиной и Катаром

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщает, что с 2 ноября начнет действовать соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром.
"В соответствии с положениями соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - сообщили в МИД.
Напомним, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.
Смотрите также
- Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме
- Безвизом в страны ЕС воспользовались уже более миллиона украинцев - ГПСУ
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования