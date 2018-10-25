"Сталинский патриархат": Во Львове храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным

Во Львове неизвестные обклеили храм святого князя Владимира УПЦ Московского патриархата плакатами с изображением Иосифа Сталина.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября в микрорайоне Сихов во Львове, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ (МП).

На листовках также была надпись: "Сталинский патриархат - настоящее каноническое название Московской православной церкви".

"К сожалению, в действиях неизвестных лиц, которые осквернили Свято-Владимирский храм мы не наблюдаем ни христовой любви к ближним, ни стремление к миру. Подчеркиваем также, что президент Украины Петр Порошенко лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина которую Церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период", - говорится в заявлении Львовской епархии УПЦ (МП).

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.