Мэр Мелитополя рассказал подробности о ночных взрывах в городе: есть убитые и раненые оккупанты
Иван Федоров рассказал о взрывах в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности ночных взрывов в городе. По его словам, есть убитые и раненые среди российских оккупантов.
В эфире телемарафона он заявил, что люди слышали громкие взрывы, которых было около 10. По его данным, все это продолжалось около двух часов.
По словам Федорова, в результате взрывов есть убитые и раненые среди военных РФ.
Федоров добавил, что около 6 утра в городе снова раздались очередные взрывы. Он отметил, что над военной базой, которую атаковали, снова поднимается дым.
Больше деталей Федоров пообещал сообщить позже.
Утром, 8 августа, украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.
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