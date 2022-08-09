Мэр Мелитополя рассказал подробности о ночных взрывах в городе: есть убитые и раненые оккупанты

9 августа, 10:29
Иван Федоров рассказал о взрывах в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Иван Федоров рассказал о взрывах в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности ночных взрывов в городе. По его словам, есть убитые и раненые среди российских оккупантов.

В эфире телемарафона он заявил, что люди слышали громкие взрывы, которых было около 10. По его данным, все это продолжалось около двух часов.

По словам Федорова, в результате взрывов есть убитые и раненые среди военных РФ.

Видео дня
Читайте также:
Появилось видео ночного прилета по оккупантам в Мелитополе

Федоров добавил, что около 6 утра в городе снова раздались очередные взрывы. Он отметил, что над военной базой, которую атаковали, снова поднимается дым.

Больше деталей Федоров пообещал сообщить позже.

Утром, 8 августа, украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

9 августа, 10:00
Мнения
Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)
Нерешительный самурай /
Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело
9 августа, 07:10
Компании / Рынки
Чтобы похудеть, можете воспользоваться несколькими простыми советами (Фото:Pixabay)
Не ведитесь /
Пять лайфхаков для похудения, которые на самом деле не работают
9 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X